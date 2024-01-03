Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат

Росії може знадобитися ще чотири дні для того, щоби ретельно підготувати новий ракетний удар по Україні після атаки у вівторок, 2 січня.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі спільного національного телемарафону «Єдині новини».

Від часу минулої подібної атаки минуло лише чотири дні. Попри прогнози західних експертів, що такого масованого удару знову бути не може, Росія все ж повторила настільки ж масований удар.

«Для підготовки, я думаю, вистачить і тих декількох днів. Спланувати, якщо у них є певні шаблони», — заявив Юрій Ігнат.

Він додав, що кожну ракету програмують — формують маршрут, де їй повернути праворуч, ліворуч, де піднятися та де вийти на удар. Це роблять відповідні спеціалісти.

«Питання в ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас», — зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що росіяни вже давно перейшли недоторканний запас ракет, і зараз продовжують це робити.

«Бачимо, що багато використовували ракет типу Х повітряного базування. «Калібри» вони не використовують останнім часом, дуже мало», — уточнив він.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару РФ 2 січня постраждали понад 130 осіб. Також зараз відомо про 5 загиблих.

Ракетна атака на Україну 2 січня обійшлася окупаційним військам РФ приблизно у 620 мільйонів доларів.

Ворог обстріляв ракетами столицю. Зафіксовано влучання, у місті проблеми зі світлом та водою. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі БПЛА типу «Shahed», понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 «‎Кинджалів».