У столичній лікарні померла ще одна людина, яка зазнала поранень унаслідок ракетної атаки росіян по Києву 29 грудня.

Про це зранку 3 січня повідомила Київська міська військова адміністрація.

Загалом кількість загиблих унаслідок ракетного удару того дня збільшилося до 30. Ще 29 людей отримали поранення.

Нагадаємо, що уночі 29 грудня росіяни обстріляли Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також «Кинжалами». У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Станом на 30 грудня внаслідок російського масованого обстрілу в Україні загинули 39 людей та 120 зазнали поранень.