У Миколаєві у мікрорайоні Ліски під час конфлікту чоловік наніс вогнепальні поранення своєму сусідові.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, конфлікт виник між сусідами, під час якого один чоловік стріляв у іншого. Пізніше чоловіка доставили до лікарні із вогнепальним пораненням голови та тілесними ушкодженнями.

На місце події оперативно прибули патрульні, слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативники та криміналісти обласного главку поліції.

З’ясовуючи обставини, за яких місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження, правоохоронці встановили, що між 41-річним потерпілим та його 36-річним товаришем виникла сварка, під час якої молодший з чоловіків завдав ударів по тулубу. Після чого, не припиняючи своїх дій, дістав пістолет та здійснив декілька пострілів в область голови та тіла потерпілого.

З місця події потерпілого чоловіка забрала швидка. Після скоєного нападник втік, невдовзі його розшукали поліцейські.

Встановлено також, що 36-річний зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція розпочала кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних пошкоджень проти 21-річна матері, яка побила свою 4-річну доньку.