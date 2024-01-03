Російські окупанти вдень, 3 січня, обстріляли населений пункт Новотягинка Херсонської області, внаслідок чого загинула літня жінка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження.

Перед цим близько 11:10 окупанти вдарили з артилерії по селу Садовому. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Під завалами оселі загинув місцевий житель.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару РФ 2 січня постраждали понад 130 осіб. Також зараз відомо про 5 загиблих.

Ракетна атака на Україну 2 січня обійшлася окупаційним військам РФ приблизно у 620 мільйонів доларів.

Ворог обстріляв ракетами столицю. Зафіксовано влучання, у місті проблеми зі світлом та водою. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі БПЛА типу «Shahed», понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 «‎Кинджалів».