В Миколаєві спеціалісти з охорони навколишнього природного середовища обстежили місця можливого потрапляння олії до поверхневих водойм через систему міської дощової каналізації.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Проби були відібрані в районі Варварівського мосту, Інгульського мосту та пішохідного мосту.

Також в місці перекидання вантажівки були відібрані проби забрудненого олією ґрунту на площі 10 квадратних метрів.

Крім того, виявлено пошкодження платана до ступеня неприпинення росту (пошкодження кори).

Наразі тривають лабораторні дослідження, про результати яких ми повідомимо додатково.

Інспекція підготовила листа до Управління патрульної поліції в Миколаївській області щодо сприяння притягненню до адміністративної відповідальності та забезпечення явки правопорушника для складання адміністративних матеріалів.

Нагадаємо, що 2 січня у Миколаєві на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працюють комунальники та екстрені служби, дорогу засипають піском.

В комунальному підприємстві «ЕЛУ автодоріг» закликали миколаївських водіїв 3 січня бути обережними та максимально знижувати швидкість руху на вулицях Пушкінська та Нікольська.