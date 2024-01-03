Співробітники СБУ виявили чотирьох мешканців Києва, які виклали в соцмережі інформацію про наслідки масованого обстрілу РФ по Києву.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
За словами правоохоронців, відео, які зняли й опублікували блогери, миттєво «підхопили» російські пропагандистські ресурси, зокрема ті, які належать спецслужбам РФ. Одним із таких був Telegram-канал Анатолія Шарія, якому інкримінують державну зраду.
Отриману з відео інформацію росіяни могли використовувати, щоб готувати нові та коригувати повторні удари по Києву.
Вдома в блогерів виявили мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.
Зараз тривають комплексні перевірки, за результатами яких розв'язуватимуть питання щодо притягнення винних до відповідальності, кажуть в СБУ.
Нагадаємо, зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами столицю України. У місті зафіксовано влучання, в деяких районах проблеми зі світлом та водою.
Також в ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.
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Співробітники СБУ виявили чотирьох мешканців Києва, які виклали в соцмережі інформацію про наслідки масованого обстрілу РФ по Києву.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
За словами правоохоронців, відео, які зняли й опублікували блогери, миттєво «підхопили» російські пропагандистські ресурси, зокрема ті, які належать спецслужбам РФ. Одним із таких був Telegram-канал Анатолія Шарія, якому інкримінують державну зраду.
Отриману з відео інформацію росіяни могли використовувати, щоб готувати нові та коригувати повторні удари по Києву.
Вдома в блогерів виявили мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.
Зараз тривають комплексні перевірки, за результатами яких розв'язуватимуть питання щодо притягнення винних до відповідальності, кажуть в СБУ.
Нагадаємо, зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами столицю України. У місті зафіксовано влучання, в деяких районах проблеми зі світлом та водою.
Також в ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.