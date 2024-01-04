За минулу добу росіяни 97 разів обстріляли Херсонщину, загинули двоє людей.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 486 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів», — написав він.
Російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів, навчальний заклад у Херсонському районі, територію підприємства у Бериславі. Через обстріли двоє людей загинули.
Нагадаємо, що російські окупанти вдень, 3 січня, обстріляли населений пункт Новотягинка Херсонської області, внаслідок чого загинула літня жінка.
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За минулу добу росіяни 97 разів обстріляли Херсонщину, загинули двоє людей.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 486 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів», — написав він.
Російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів, навчальний заклад у Херсонському районі, територію підприємства у Бериславі. Через обстріли двоє людей загинули.
Нагадаємо, що російські окупанти вдень, 3 січня, обстріляли населений пункт Новотягинка Херсонської області, внаслідок чого загинула літня жінка.