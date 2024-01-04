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Що з російським глиноземним заводом в Миколаєві? Голова Мииколаївської ОВА Віталій Кім Голова Мииколаївської ОВА Віталій Кім

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Про повістки, офіцерів безпеки в школах та кримінальні правопорушення Начальник ГУНП Миколаївщини Сергій Махно Начальник ГУНП Миколаївщини Сергій Махно

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Медики міської лікарні спілкуються з народною депутаткою Народна депутатка України від «Батьківщини» Юлія Тимошенко у Миколаєві Народна депутатка України від «Батьківщини» Юлія Тимошенко у Миколаєві

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Питання води в Миколаєві. На Жовтневе водосховище потрібно 4,5 млрд грн Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

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Головне з пресконференції: Водосховище, Варварівський міст, Глиноземний завод Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

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Віталій Кім відзвітував про роботу Миколаївської ОВА у 2023 році Пресконференція за результатами роботи Миколаївської ОВА у 2023 році Пресконференція за результатами роботи Миколаївської ОВА у 2023 році

На Миколаївщині будують тимчасове житло для ВПО в будівлі зруйнованої лікарні Будівництво у селі Шевченкове на Миколаївщині Будівництво у селі Шевченкове на Миколаївщині

На Миколаївщині 42 об'єкти державної власності доступні для приватизації Ще 10 пропозицій на включення перебувають у Фонді державного майна Ще 10 пропозицій на включення перебувають у Фонді державного майна

Логвінов про модернізацію підприємства, роботу котелень та програму «Доступна вода» Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов