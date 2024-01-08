Вночі та зранку 8 січня 2024 року Росія атакувала Україну з бомбардувальників різними видами озброєння.
Усього армія РФ запустила 59 повітряних цілей: атакували об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Так, росіяни випустили по території України:
Українські оборонці знищили 29 повітряних цілей: 8 ударних БпЛА та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Нагадаємо, російські війська зранку 8 січня атакували Запоріжжя. Секретар Запорізької міськради повідомив про 4 постраждалих внаслідок атаки.
Також в ніч на понеділок, 8 січня, внаслідок атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.
Раніше, 2 січня росіяни застосували проти України 134 повітряні об'єкти, серед яких ракети різних типів та ударні дрони-камікадзе. Тоді ракетна атака обійшлася окупаційним військам РФ приблизно у 620 мільйонів доларів.
Також нагадаємо, що атака на Україну вночі та зранку 29 грудня приблизно Росії 1 мільярд 273 мільйонів доларів. Тоді армія РФ випустила по Україні 158 ракет та безпілотників.
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Вночі та зранку 8 січня 2024 року Росія атакувала Україну з бомбардувальників різними видами озброєння.
Усього армія РФ запустила 59 повітряних цілей: атакували об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Так, росіяни випустили по території України:
Українські оборонці знищили 29 повітряних цілей: 8 ударних БпЛА та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Нагадаємо, російські війська зранку 8 січня атакували Запоріжжя. Секретар Запорізької міськради повідомив про 4 постраждалих внаслідок атаки.
Також в ніч на понеділок, 8 січня, внаслідок атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.
Раніше, 2 січня росіяни застосували проти України 134 повітряні об'єкти, серед яких ракети різних типів та ударні дрони-камікадзе. Тоді ракетна атака обійшлася окупаційним військам РФ приблизно у 620 мільйонів доларів.
Також нагадаємо, що атака на Україну вночі та зранку 29 грудня приблизно Росії 1 мільярд 273 мільйонів доларів. Тоді армія РФ випустила по Україні 158 ракет та безпілотників.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|