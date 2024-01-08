Вночі та зранку 8 січня 2024 року Росія атакувала Україну з бомбардувальників різними видами озброєння.

Усього армія РФ запустила 59 повітряних цілей: атакували об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові.



Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Так, росіяни випустили по території України:

8 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску — Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс — РФ);

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;

6 балістичних ракет «Іскандер-М» з районів Джанкой, Чауда — Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область).

Українські оборонці знищили 29 повітряних цілей: 8 ударних БпЛА та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, російські війська зранку 8 січня атакували Запоріжжя. Секретар Запорізької міськради повідомив про 4 постраждалих внаслідок атаки.

Також в ніч на понеділок, 8 січня, внаслідок атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.

Раніше, 2 січня росіяни застосували проти України 134 повітряні об'єкти, серед яких ракети різних типів та ударні дрони-камікадзе. Тоді ракетна атака обійшлася окупаційним військам РФ приблизно у 620 мільйонів доларів.

Також нагадаємо, що атака на Україну вночі та зранку 29 грудня приблизно Росії 1 мільярд 273 мільйонів доларів. Тоді армія РФ випустила по Україні 158 ракет та безпілотників.