ДТП у Степівській громаді. Фото:Національна поліція Миколаївської області

На Миколаївщині 7 січня внаслідок зіткнення ВАЗ з деревом травмувалися четверо осіб, серед постраждалих є двоє дітей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 7 січня близько 15:00 29-річний водій автомобіля ВАЗ 2101, рухаючись неподалік села Михайлівка Степівської громади, за попередніми даними, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія легковика та його пасажирів 28, 6 та 2 років з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було доставлено до медичних закладів.

Попередньо слідчі кваліфікували пригоду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 ККУ.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління вимагає громадян, які мають будь-якої інформації про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: (093) 788 4643 чи 102.

Нагадаємо, що в неділю, 7 січня, в Миколаєві водій автомобіля «ЗАЗ-Lanos» збив 12-річного хлопчика, який перетинав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.