Станом на 16:00 комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працює 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За ситуацією слідкують диспетчери підприємства, опрацьовуючи заявки від патрульної поліції.

Обробка доріг Миколаєва реагентами, фото: Миколаївська міська рада

Також у готовність приведені бригади комунальних підприємств «Миколаївські парки», «ГДМБ», «КСМЕП», «ДЄЗ «Пілот».

«У місті є запас протиожеледних матеріалів: понад 2734 т солі та більше 321 т піщано-сольової суміші. Для ліквідації наслідків негоди зможемо задіяти понад три десятки одиниць техніки: самоскиди, трактори, екскаватори, автовишки та ін», — додав міський голова.

Влада вчергове нагадує миколаївцям про необхідність утриматись від поїздок на далекі відстані та не паркувати автомобілі обабіч доріг, аби не заважати роботі спецтехніки.

Як повідомили синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікуються значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 12:00 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Що очікується на автошляхах?

Негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.

Такі обмеження можуть бути введені на основних дорогах:

М-05 Київ-Одеса;

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;

М-13 Кропивницький-Платонове;

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь;

Н-11 Дніпро-Миколаїв;

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах, зважаючи на ситуацію.

«Водіїв просимо в ці дні не планувати поїздок, якщо вони не термінові. У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг», — зазначили в агентстві відновлення.

Щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення можна звертатись на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Арктичний холод в Україні. Що відомо?

За прогнозом синоптиків, найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині. Там температура може знизитись до 19-25° морозу.

В Черкаській, Полтавській, Харківській областях очікується значний приріст снігу до 20 сантиметрів, в Кіровоградській та Дніпропетровській — до 30 сантиметрів.

В центральній та східних областях пориви вітру досягатимуть до 15-20 м/с. Також очікується хуртовини, снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

Проте довго морози не затримаються. Вже з 11 січня температура повітря в Україні почне підвищуватися. Загалом у січні 2024 року очікується відносно тепла погода, яка буде лише на 3-5 градусів холодніша, ніж у грудні.