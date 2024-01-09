Рух транспорту у Миколаївській області. Фото: Миколаївська обласна військова адміністрація

Зранку 9 січня майже на всіх дорогах Миколаївської області зняли обмеження для руху вантажного транспорту та автобусів.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Негода у Миколаївській області. Фото: Миколаївська обласна військова адміністрація

Зазначається, що обмеження зняли на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення::

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, км 55+510 — км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);

км 55+510 — км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю); Н-11 Дніпро — Миколаїв (через місто Кривий Ріг) , км 127+110 — км 266+875 (від межі з Дніпропетровською областю до міста Миколаєва);

, км 127+110 — км 266+875 (від межі з Дніпропетровською областю до міста Миколаєва); Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв , км 153+527— км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до міста Миколаєва);

, км 153+527— км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до міста Миколаєва); Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через місто Вознесенськ), км 42+476 — км 221+363 (від межі з Кіровоградською областю до міста Миколаєва).

Однак, залишається обмеженим рух для проїзду вантажного транспорту й автобусів на ділянці автомобільної дороги М-13 Кропивницький — Платонове (у межах Миколаївської області).

Як повідомили синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікуються значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 12:00 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Станом на 16:00 комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працює 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

Арктичний холод в Україні. Що відомо?

За прогнозом синоптиків, найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині. Там температура може знизитись до 19-25° морозу.

В Черкаській, Полтавській, Харківській областях очікується значний приріст снігу до 20 сантиметрів, в Кіровоградській та Дніпропетровській — до 30 сантиметрів.

В центральній та східних областях пориви вітру досягатимуть до 15-20 м/с. Також очікується хуртовини, снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

Проте довго морози не затримаються. Вже з 11 січня температура повітря в Україні почне підвищуватися. Загалом у січні 2024 року очікується відносно тепла погода, яка буде лише на 3-5 градусів холодніша, ніж у грудні.