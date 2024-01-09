Зникла безвісти Вікторія Лазуткіна

Миколаївські правоохоронці розшукують 22-річну Лазуткіну Вікторію Анатоліївну, яка зранку, 6 січня пішла з дому в селі Новоукраїнка Баштанського району і досі не повернулася.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Прикмети: зріст 170 сантиметрів, довге волосся каштанового кольору, карі очі, худорлявої статури.

Як відомо, дівчина була одягнена в чорну вʼязану шапку, чорну куртку, джинсові штани чорного кольору, светр білого кольору, чорні шкіряні чоботи. При собі мала дорожню валізу чорного кольору на колесах.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити про це до Баштанського районного відділу поліції за адресою: місто Баштанка, вулиця Семена Бойченка, 5 або за телефоном 097-777-01-89, 102.