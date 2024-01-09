У Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області ухвалювалися рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон за 3,5 тисячі доларів.

Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідували масштабну корупційну схему. До оборудки причетні співробітники суду та посередники.

За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли «оформити» понад тисячі рішень на користь військовозобовʼязаних.

Схема полягала у тому, що за хабар у суді ухвалювалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон. Для реалізації схеми фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі грошей.

Зазначається, що для того, щоб знайти ухилянтів, фігуранти розміщували відповідні оголошення у соцмережах «Інстаграм» та «Фейсбук».

Наразі задокументовано передачу одному із суддів 1,5 тисячі доларів хабаря за обіцянку ухвалити «потрібне» рішення. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, 18 серпня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран залишиться на посаді, допоки не буде вироку суду. Проте, вже 23 серпня директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктора Тарана відправили у неоплачувану відпустку до кінця терміну дії його трудового договору — 15 листопада 2023 року.

Раніше ексдиректорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні, позафракційна депутатка обласної ради Світлана Федорова вважає, що після викриття схеми заробітку на виготовленні фальшивих медичних довідок для ухилянтів, керівництво медицини області має піти у відставку.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону.

Також він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми.

Державне бюро розслідувань все ще проводить слідчі дії по справі з викриття масштабної схеми заробітку на ухилянтах про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я.