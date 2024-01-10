Мережа відеонагляду по Миколаєву, фото «НикВести»

В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження.Загалом до неї інтегрують 50 тисяч камер.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, це стало потребою під час воєнного часу, яка збережеться і після війни.

«Тому формування безпечного середовища для наших громадян буде одним з пріоритетів уряду на цей та наступні роки», — заявив Денис Шмигаль.

Він додає, що з 50 тисяч камер спостереження, які працюватимуть у межах єдиної платформи, 8 тисяч уже інтегрували в неї.

Нагадаємо, що у 2023 році планували завершити першу чергу впровадження системи «Безпечне місто», на вулицях двох районів з’явиться додатково близько 150 камер.

Раніше, Миколаївська міська рада обрала компанію, яка займатиметься будівництвом системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 67,4 мільйонів гривень. В мерії зазначали, що зараз впроваджують першу чергу у Центральному та Заводському районах. У пріоритеті — встановлення камер фіксації автомобільних номерів.

Окрім того, Миколаїв має один з найнижчих показників за кількістю облаштованих на вулицях камер відеоспостереження. Наразі на півмільйонне місто встановлено всього 230 камер відеонагляду.