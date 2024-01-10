Вчора, 9 січня, російські війська обстріляли одну з громад Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Учора, 9 січня, о 15:19 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Раніше повідомлялося, що в ніч на понеділок, 8 січня, внаслідок атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.
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Вчора, 9 січня, російські війська обстріляли одну з громад Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Учора, 9 січня, о 15:19 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Раніше повідомлялося, що в ніч на понеділок, 8 січня, внаслідок атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|