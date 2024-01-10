Знищення російського «Солнцепьока». Фото: скриншот з відео

На півдні Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з ракетно-артилерійським підрозділом Сил оборони знищили російську систему ТОС-1А «Солнцепьок».

Про це повідомили в пресслужбі ССО.

«Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження «Солнцепьок» знищено вщент», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд. Вогонь з «Солнцепьок» ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою до понад 200 кг.

Нагадаємо, що нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.

За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.