На півдні Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з ракетно-артилерійським підрозділом Сил оборони знищили російську систему ТОС-1А «Солнцепьок».
Про це повідомили в пресслужбі ССО.
«Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження «Солнцепьок» знищено вщент», — йдеться у повідомленні.
Як відомо, ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд. Вогонь з «Солнцепьок» ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою до понад 200 кг.
Нагадаємо, що нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.
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На півдні Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з ракетно-артилерійським підрозділом Сил оборони знищили російську систему ТОС-1А «Солнцепьок».
Про це повідомили в пресслужбі ССО.
«Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження «Солнцепьок» знищено вщент», — йдеться у повідомленні.
Як відомо, ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд. Вогонь з «Солнцепьок» ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою до понад 200 кг.
Нагадаємо, що нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.
За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
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Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|