Російські війська пізно ввечері 9 січня завдали ударів по Харкову. З'явилися фото наслідків ракетного обстрілу.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, без постраждалих», — зазначив він.
Нагадаємо, що вчора, 9 січня, російські війська обстріляли одну з громад Миколаївської області.
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Російські війська пізно ввечері 9 січня завдали ударів по Харкову. З'явилися фото наслідків ракетного обстрілу.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, без постраждалих», — зазначив він.
Нагадаємо, що вчора, 9 січня, російські війська обстріляли одну з громад Миколаївської області.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|