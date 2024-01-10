Солдати патрулюють біля приміщення еквадорського телеканалу. Фото:CNN

В Еквадорі 9 та 10 січня відбуваються озброєнні заворушення й сутички по всій країні.

Як повідомляє газета Financial Times, у вівторок, 9 січня зник лідер злочинного угрупування, яке, зокрема, підозрюють у вбивстві кандидата в президенти країни. Хосе Адольфо Вільямар на прізвисько «Фіто», ватажок найчисельнішої банди Еквадору «Лос-Чонерос», втік з колонії в Гуаякілі.

Також з різницею в кілька днів внаслідок заворушень і збройних нападів втік з-під арешту і лідер банди «Лос-Лобос» Фабрісіо Колон Піко.

Хосе Адольфо Вільямар і Фабріціо Колон Піко. Фото: Perfil

Після цього президент Еквадора Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан на два місяці. Також введено тимчасову заборону на публічні зібрання в комендантську годину.

У вівторок увечері поліція оголосила, що у сутичках загинули щонайменше 10 людей. В інших місцях було викрадено щонайменше семеро поліцейських, по всій країні сталося кілька вибухів, у великих містах чути постріли.

Захоплення телеканалу.

Як повідомляє CNN, пряму трансляцію еквадорського телеканалу TC Televisión перервали озброєні люди в капюшонах під час ефіру телеканалу в Гуаякілі. Чоловіки в капюшонах змусили персонал лягти на підлогу.

Поліція Еквадору повідомила, що всі співробітники та заручники живі, а озброєні люди заарештовані.

Скріни з відео на CNN Скріни з відео на CNN Скріни з відео на CNN

Ситуація на кордоні з Перу

Уряд Перу закликав до «негайної відправки» контингенту Управління спеціальних операцій Національної поліції на кордон з Еквадором.

Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що у прикордонному районі Тумбес кількість поліцейських збільшено до 400, тоді як близько 50 членів оперативної групи Diroes прямують до перуансько-еквадорського кордону.

Також сурові заходи безпеки запровадили під час проходу людей через міжнародний прикордонний пункт між Перу та Еквадором.