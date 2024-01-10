У середу, 10 січня, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт №10337 про доброчесне лобіювання.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За схвалення законопроєкту у першому читанні проголосували 309 депутатів, проти не було жодного, 15 — утрималися.
Законопроєкт визначає:
Варто додати, що ухвалення закону є однією з чотирьох рекомендацій Єврокомісії, виконання яких Україна мала завершити до березня згідно з листопадовим звітом ЄК щодо розширення. Нині ж це фактично єдина умова, яка залишилась.
Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.
Нагадаємо, Єврокомісія готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС.
В свою чергу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив впевненість у тому, що парламент виконає взяті на себе зобов’язання до жовтневої оцінки Європейської комісії щодо готовності України почати переговори про вступ до ЄС.
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У середу, 10 січня, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт №10337 про доброчесне лобіювання.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За схвалення законопроєкту у першому читанні проголосували 309 депутатів, проти не було жодного, 15 — утрималися.
Законопроєкт визначає:
Варто додати, що ухвалення закону є однією з чотирьох рекомендацій Єврокомісії, виконання яких Україна мала завершити до березня згідно з листопадовим звітом ЄК щодо розширення. Нині ж це фактично єдина умова, яка залишилась.
Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.
Нагадаємо, Єврокомісія готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС.
В свою чергу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив впевненість у тому, що парламент виконає взяті на себе зобов’язання до жовтневої оцінки Європейської комісії щодо готовності України почати переговори про вступ до ЄС.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|