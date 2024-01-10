Законопроєкт № 10337 про лобіювання. Фото: Ярослав Железняк

У середу, 10 січня, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт №10337 про доброчесне лобіювання.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За схвалення законопроєкту у першому читанні проголосували 309 депутатів, проти не було жодного, 15 — утрималися.

Законопроєкт визначає:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов’язки суб’єктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Варто додати, що ухвалення закону є однією з чотирьох рекомендацій Єврокомісії, виконання яких Україна мала завершити до березня згідно з листопадовим звітом ЄК щодо розширення. Нині ж це фактично єдина умова, яка залишилась.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Нагадаємо, Єврокомісія готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС.

В свою чергу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив впевненість у тому, що парламент виконає взяті на себе зобов’язання до жовтневої оцінки Європейської комісії щодо готовності України почати переговори про вступ до ЄС.