Миколаївське укриття. Фото: «НикВести»

Баштанська прокуратура подала позов до суду, щоб змусити балансоутримувачів привести сховище у стан готовності.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура

Зазначається, що у комунальній власності селищної ради перебувають захисні споруди, які не здатні забезпечити захист мешканців Березнегуватської територіальної громади та можуть створювати загрозу для їх життя та здоров’я.

Попри це ні рада, ні комунальне підприємство, як балансоутримувач зазначених укриттів, їх ремонт та облаштування не здійснюють, що залишається без належного реагування з боку уповноважених органів держави.

Наразі Миколаївським окружним адміністративним судом відкрито провадження у справах, їх розгляд триває.

Нагадаємо, що в освітніх закладах Миколаєва продовжують облаштовувати укриття для школярів на період старту офлайн-навчання. 25 жовтня у Миколаєві показали два нових відремонтованих укриття в одному з ліцеїв Корабельного району.

Раніше журналістам показали стан та готовність двох таких укриттів в ліцеї та гімназії Миколаєва.

Крім того, у житлових будинках Миколаєва до кінця року обіцяють відремонтувати 23 укриття. Наразі фахівці виконують роботи у двох об’єктах на проспекті Центральному.

Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.

Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Також повідомлялося, що через постійні зміни в державних будівельних нормах на Центральному міському стадіоні Миколаєва станом на жовтень 2023 року немає жодного укриття. На їх встановленні раніше наголошував мер Олександр Сєнкевич.