Наслідки удару по готелю. Фото: ДСНС

Росіяни вдарили по готелю в Харкові. Постраждало 13 людей, серед них —іноземний журналіст.

Про це повідомляє ДСНС України.

«Працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю напередодні ввечері було врятовано 2 поранених людей та евакуйовано 19 осіб. За попередньою інформацією, усього постраждало 11 людей — це персонал та гості готелю, із яких один іноземний журналіст», — йдеться у дописі.

Наслідки удару по готелю. Фото: ДСНС Наслідки удару по готелю. Фото: ДСНС

В свою чергу за словами керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворожі війська били цілеспрямовано по готелю — на місці виявлено вирву глибиною 4 метри.

«Також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети, попередньо С-300», — написав він у Facebook.

Наслідки удару по готелю. Фото: ДСНС Наслідки удару по готелю. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 14 липня 2022 року російські війська влучили ракетою у будівлю готелю «Миколаїв» у центрі міста. Вибуховою хвилею та уламками також пошкодило торговельно-розважальний центр «CityCenter», розташований навпроти.

Також нагадаємо, що вдень 21 березня 2022 року російський військовий літак скинув потужні бомби на готель «Інгул» та територію Обласної психіатричної лікарні №1.