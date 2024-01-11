Росіяни вдарили по готелю в Харкові. Постраждало 13 людей, серед них —іноземний журналіст.
Про це повідомляє ДСНС України.
«Працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю напередодні ввечері було врятовано 2 поранених людей та евакуйовано 19 осіб. За попередньою інформацією, усього постраждало 11 людей — це персонал та гості готелю, із яких один іноземний журналіст», — йдеться у дописі.
В свою чергу за словами керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворожі війська били цілеспрямовано по готелю — на місці виявлено вирву глибиною 4 метри.
«Також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети, попередньо С-300», — написав він у Facebook.
Нагадаємо, що 14 липня 2022 року російські війська влучили ракетою у будівлю готелю «Миколаїв» у центрі міста. Вибуховою хвилею та уламками також пошкодило торговельно-розважальний центр «CityCenter», розташований навпроти.
Також нагадаємо, що вдень 21 березня 2022 року російський військовий літак скинув потужні бомби на готель «Інгул» та територію Обласної психіатричної лікарні №1.
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Росіяни вдарили по готелю в Харкові. Постраждало 13 людей, серед них —іноземний журналіст.
Про це повідомляє ДСНС України.
«Працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю напередодні ввечері було врятовано 2 поранених людей та евакуйовано 19 осіб. За попередньою інформацією, усього постраждало 11 людей — це персонал та гості готелю, із яких один іноземний журналіст», — йдеться у дописі.
В свою чергу за словами керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворожі війська били цілеспрямовано по готелю — на місці виявлено вирву глибиною 4 метри.
«Також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети, попередньо С-300», — написав він у Facebook.
Нагадаємо, що 14 липня 2022 року російські війська влучили ракетою у будівлю готелю «Миколаїв» у центрі міста. Вибуховою хвилею та уламками також пошкодило торговельно-розважальний центр «CityCenter», розташований навпроти.
Також нагадаємо, що вдень 21 березня 2022 року російський військовий літак скинув потужні бомби на готель «Інгул» та територію Обласної психіатричної лікарні №1.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|