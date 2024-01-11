В Росії заявили, що в ніч на 11 січня сили протиповітряної оборони знищили чотири українські безпілотники.
Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ.
БПЛА за даними відомства були перехоплені у Ростовській, Тульській, Калузькій та Воронезькій областях.
Як заявив губернатор Калузької області Владислав Шапша, безпілотник вибухнув над технічною спорудою насосної станції на околиці Калуги. Будівлю пошкоджено, але постраждалих немає.
У Воронезькій області, за словами губернатора Олександра Гусєва, безпілотник пробив покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів.
Нагадаємо, у Росії 9 січня заявили про атаку дронів. Цього разу безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «Ореленерго».
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В Росії заявили, що в ніч на 11 січня сили протиповітряної оборони знищили чотири українські безпілотники.
Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ.
БПЛА за даними відомства були перехоплені у Ростовській, Тульській, Калузькій та Воронезькій областях.
Як заявив губернатор Калузької області Владислав Шапша, безпілотник вибухнув над технічною спорудою насосної станції на околиці Калуги. Будівлю пошкоджено, але постраждалих немає.
У Воронезькій області, за словами губернатора Олександра Гусєва, безпілотник пробив покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів.
Нагадаємо, у Росії 9 січня заявили про атаку дронів. Цього разу безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «Ореленерго».
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|