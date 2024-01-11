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В Росії заявили, що в ніч на 11 січня сили протиповітряної оборони знищили чотири українські безпілотники.

Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ.

БПЛА за даними відомства були перехоплені у Ростовській, Тульській, Калузькій та Воронезькій областях.

Як заявив губернатор Калузької області Владислав Шапша, безпілотник вибухнув над технічною спорудою насосної станції на околиці Калуги. Будівлю пошкоджено, але постраждалих немає.

У Воронезькій області, за словами губернатора Олександра Гусєва, безпілотник пробив покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів.

Нагадаємо, у Росії 9 січня заявили про атаку дронів. Цього разу безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «‎Ореленерго»‎.