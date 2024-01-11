У 2023 році служба у справах дітей Миколаївської міської ради влаштувала до сімейних форм виховання майже 93% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зазначається, що станом на кінець 2023 року на обліку служби перебуває 682 дитини. До сімейних форм виховання влаштували 634 дитини, що складає майже 93% від загальної кількості. З них 478 дітей влаштували під опіку та піклування громадян України, 36 дітей – до прийомних сімей, 106 – до дитячих будинків сімейного типу, 14 – тимчасово влаштовані до сімей до оформлення опіки.

Наразі на обліку служби у справах дітей перебуває 306 дітей, усиновлених мешканцями Миколаєва. Спеціалісти служби щорічно здійснюють нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей.

Станом на грудень 2023 року в місті 113 дітей, які виховуються у 8 прийомних сім’ях та 12 дитячих будинках сімейного типу, створених виконкомом міської ради. Така кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей є однією з найбільших в Україні.

Також спеціалісти служби тримають на постійному контролі питання раннього виявлення сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Постійно проводять консультації для батьків щодо оформлення коштів, передбачених державою для малозабезпечених та багатодітних сімей, а також можливість отримання адресної допомоги за місцем проживання.

Нагадаємо, що нещодавно у Миколаєві до дитячого будинку сімейного типу влаштували трьох дітей, які залишилися без догляду батьків.