З початку повномасштабної війни внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах постраждало 887 людей.

Про це 11 січня повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, 610 людей зазнали травм, 277 загинули, вибухнувши на мінах та інших вибухонебезпечних предметах, залишених в Україні росіянами. Серед загиблих 14 дітей.

Як відомо, найбільше постраждалих — у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

«Саперні підрозділи органів системи МВС працюють безперервно, щоб якнайшвидше очистити українську землю. Вже знешкоджено майже 755 тисяч вибухонебезпечних предметів. Але близько третини території України досі залишається забрудненою. У жодному разі не наближуйтесь до підозрілих знахідок і не чіпайте їх. Терміново повідомляйте про них до ДСНС чи поліції», — зазначив Ігор Клименко.

Нагадаємо, станом на жовтень 2023 року, з початку повномасштабної війни піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили понад 20 тисяч боєприпасів на території Миколаївщини.

Також повідомлялось, що сапери Миколаївської області допомагають в розмінуванні територій Херсонщини.