У суботу, 20 січня у Миколаєві розпочинає роботу науковий простір Science Kids для школярів молодших класів.
Про це повідомляє громадська організація INSCIENCE.
У просторі Science4Kids щотижня проводитимуться зустрічі з вченими та інтерактиви для дітей. Окрім того, проводять обговорення в ігровій формі за допомогою творчих завдань про ментальне здоров’я та правильне харчування.
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Громадська організація проводить безоплатні науково-популярні лекторії кожної суботи о 12:00.
Зазначається, що одна зустріч триває до двох годин та складається з розповіді вченого, інтерактивних вправ за темою зустрічі та можливості запитати в науковця все, що цікавить дитину.
Варто додати, що події проходитимуть в зручно облаштованих укриттях, з міркувань безпеки локації повідомлятимуться тільки зареєстрованим учасникам.
Участь безоплатна за попередньою реєстрацією. Кількість дітей у групі обмежена.
Для реєстрації необхідно заповнити гугл-форму.
Наукові простори Science Kids працюють за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Франції.
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У суботу, 20 січня у Миколаєві розпочинає роботу науковий простір Science Kids для школярів молодших класів.
Про це повідомляє громадська організація INSCIENCE.
У просторі Science4Kids щотижня проводитимуться зустрічі з вченими та інтерактиви для дітей. Окрім того, проводять обговорення в ігровій формі за допомогою творчих завдань про ментальне здоров’я та правильне харчування.
Що можна дізнатися на зустрічах у січні?
Які таємниці приховує наша сонячна система?
Чому ми не зможемо вижити без прісної води?
Чим можуть здивувати річки?
Громадська організація проводить безоплатні науково-популярні лекторії кожної суботи о 12:00.
Зазначається, що одна зустріч триває до двох годин та складається з розповіді вченого, інтерактивних вправ за темою зустрічі та можливості запитати в науковця все, що цікавить дитину.
Варто додати, що події проходитимуть в зручно облаштованих укриттях, з міркувань безпеки локації повідомлятимуться тільки зареєстрованим учасникам.
Участь безоплатна за попередньою реєстрацією. Кількість дітей у групі обмежена.
Для реєстрації необхідно заповнити гугл-форму.
Наукові простори Science Kids працюють за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Франції.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|