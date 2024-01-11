STEM-фестиваль ROBOTICA+ROBOfirst. Фото: Science Kids

У суботу, 20 січня у Миколаєві розпочинає роботу науковий простір Science Kids для школярів молодших класів.

Про це повідомляє громадська організація INSCIENCE.

У просторі Science4Kids щотижня проводитимуться зустрічі з вченими та інтерактиви для дітей. Окрім того, проводять обговорення в ігровій формі за допомогою творчих завдань про ментальне здоров’я та правильне харчування.

Що можна дізнатися на зустрічах у січні?

Які таємниці приховує наша сонячна система? Чому ми не зможемо вижити без прісної води? Чим можуть здивувати річки?

Громадська організація проводить безоплатні науково-популярні лекторії кожної суботи о 12:00.

Зазначається, що одна зустріч триває до двох годин та складається з розповіді вченого, інтерактивних вправ за темою зустрічі та можливості запитати в науковця все, що цікавить дитину.

Варто додати, що події проходитимуть в зручно облаштованих укриттях, з міркувань безпеки локації повідомлятимуться тільки зареєстрованим учасникам.

Участь безоплатна за попередньою реєстрацією. Кількість дітей у групі обмежена.

Для реєстрації необхідно заповнити гугл-форму.

Наукові простори Science Kids працюють за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Франції.