Миколаївські рятувальники 11 січня та в ніч на 12 січня ліквідували дві пожежі, на одній загинув чоловік.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що перший епізод стався у місті Первомайськ Первомайського району. Рятувальників про займання житлового будинку сповістили о 15:26. О 16:19 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів, її спричинило необережне поводження з вогнем власником помешкання.
Так, 12 січня о 02:39 у Миколаєві загорілася будівля, що не експлуатується. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя, особа якого встановлюється. О 03:09 пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів її причина встановлюється. Від вогню збережено приміщення поруч розташованої будівлі магазину.
Загалом до гасіння залучались 15 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки ДСНС.
Нагадаємо, що на Миколаївщині 9 січня зареєстровано шість пожеж у житловому секторі, в одному з епізодів постраждав 48-річний чоловік.
Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області 10 січня та в ніч на 11 січня рятувальники тричі залучались на ліквідацію пожеж.
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Миколаївські рятувальники 11 січня та в ніч на 12 січня ліквідували дві пожежі, на одній загинув чоловік.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що перший епізод стався у місті Первомайськ Первомайського району. Рятувальників про займання житлового будинку сповістили о 15:26. О 16:19 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів, її спричинило необережне поводження з вогнем власником помешкання.
Так, 12 січня о 02:39 у Миколаєві загорілася будівля, що не експлуатується. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя, особа якого встановлюється. О 03:09 пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів її причина встановлюється. Від вогню збережено приміщення поруч розташованої будівлі магазину.
Загалом до гасіння залучались 15 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки ДСНС.
Нагадаємо, що на Миколаївщині 9 січня зареєстровано шість пожеж у житловому секторі, в одному з епізодів постраждав 48-річний чоловік.
Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області 10 січня та в ніч на 11 січня рятувальники тричі залучались на ліквідацію пожеж.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|