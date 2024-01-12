Миколаївський рятувальник гасить пожежу. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Миколаївські рятувальники 11 січня та в ніч на 12 січня ліквідували дві пожежі, на одній загинув чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що перший епізод стався у місті Первомайськ Первомайського району. Рятувальників про займання житлового будинку сповістили о 15:26. О 16:19 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів, її спричинило необережне поводження з вогнем власником помешкання.

Так, 12 січня о 02:39 у Миколаєві загорілася будівля, що не експлуатується. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя, особа якого встановлюється. О 03:09 пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів її причина встановлюється. Від вогню збережено приміщення поруч розташованої будівлі магазину.

Загалом до гасіння залучались 15 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки ДСНС.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 9 січня зареєстровано шість пожеж у житловому секторі, в одному з епізодів постраждав 48-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області 10 січня та в ніч на 11 січня рятувальники тричі залучались на ліквідацію пожеж.