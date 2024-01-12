Миколаївські рятувальники протягом минулої доби, 11 січня тричі залучались для надання допомоги з вилучення автомобілів.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Миколаївські рятувальники витягують авто з бездоріжжя. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що на Миколаївщині утримуються нестабільні погодні умови. Складна ситуація залишається у Баштанському районі. Саме тут минулої доби рятувальники Миколаївщини тричі залучались для надання допомоги водіям, які на транспортних засобах застрягали на бездоріжжях.

Події стались у селі Березнегуватське Софіївської територіальної громади в багнюці під час проведення ремонтних робіт застряг автомобіль енергетиків, в селі Новоукраїнка Казанківської територіальної громади — на ґрунтовій дорозі застряг ВАЗ-2103 та на трасі Т-15208 Снігурівської територіальної громади — автомобіль Opel Astra.

Рятувальники за допомогою буксирувальних тросів на спецавтомобілях витягли транспортні засоби на проїзні ділянки.

Як повідомляли синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікувались значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 12:00 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Станом на 16:00 комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працює 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

На Миколаївщині станом 12 січня знеструмленими через негоду лишаються 35 населених пунктів Миколаївської області.