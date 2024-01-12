СБУ затримала ексчиновницю Херсонщини, яка сприяла депортації українських дітей до РФ.Фото:СБУ

СБУ повідомила про підозру ексчиновниці з Херсона, яка під час окупації міста допомагала росіянам депортувати українських дітей.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними української спецслужби, її вдалося затримати на прикордонному пункті пропуску Краківець на Львівщині, коли вона намагалася виїхати до ЄС.

Під час окупації міста вона увійшла до керівного складу захопленої медустанови та передала росіянам 24 автомобілі швидкої допомоги, чим посприяла у масовій депортації українських дітей до країни-агресорки. Їх вивозили на каретах швидкої з Херсонщини в Крим, а потім до Росії.

Для цього жінка власноруч підписала «розпорядження», аби створити видимість законності процедури.Таким чином, росіяни замаскували незаконне вивезення неповнолітніх під виглядом переміщення медичного спецтранспорту.

Окрім того, надані автомобілі використовувалися для евакуації поранених окупантів з передової до військових шпиталів РФ.

СБУ додають, що напередодні звільнення Херсона російські війська переправили медавтомобілі на лівий берег області, де поставили їх «на баланс» адміністрації гауляйтера Володимира Сальдо.

Після деокупації Херсона фігурантка залишилася у місті, де намагалася уникнути правосуддя, однак наприкінці літа вона виїхала до Львова та оформила там собі соцвиплати, як внутрішньо переміщена особа.

Згодом, жінка вирішила втекти за кордон, але її планам завадили співробітники СБУ та Нацполіції. При обшуках у помешканні фігурантки у Львові та Херсоні було вилучено флеш-носії та документи із доказами її злочинної діяльності.

Затриманій повідомлено про підозру за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фігурантці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.