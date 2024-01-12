Донор здає кров, фото з відкритих джерел

Завтра, 13 січня, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.

Про це повідомляє Миколаївська станція переливання крові.

Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.

Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року заклади охорони здоров’я у Миколаєві отримали гуманітарну допомогу на суму 442 мільйона гривень.