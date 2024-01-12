Завтра, 13 січня, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська станція переливання крові.
Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року заклади охорони здоров’я у Миколаєві отримали гуманітарну допомогу на суму 442 мільйона гривень.
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Завтра, 13 січня, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська станція переливання крові.
Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року заклади охорони здоров’я у Миколаєві отримали гуманітарну допомогу на суму 442 мільйона гривень.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|