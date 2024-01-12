На території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам, були захоплені у заручники четверо українців. Громадяни України були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що особи українців встановлені. Разом з ними на борту були також п‘ятеро іноземців. Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.

Посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів, наголосив Ніколенко.

«З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом з іншими причетними відомствами нашої держави», — додав він.

Reuters з посиланням на джерела пише, що на початку цього тижня гелікоптер проводив медичну евакуацію, коли технічна проблема змусила його здійснити аварійну посадку поблизу села Гіндхер у центральній частині Сомалі. Це район, який контролює ісламістське угруповання бойовиків «Аль-Шабааб».

Бойовики, які контролюють величезні території на півдні та в центрі країни, ведуть повстання проти уряду Сомалі з 2006 року, намагаючись встановити власне правління на основі свого тлумачення ісламського права.

Нагадаємо, у п’ятницю вночі, 12 січня, США і Велика Британія завдали ударів по базах хуситів у Ємені.