Завтра, 15 січня, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська станція переливання крові.
Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року заклади охорони здоров’я у Миколаєві отримали гуманітарну допомогу на суму 442 мільйона гривень.
До того ж управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) у співпраці з данською фармацевтичною компанією Novo Nordisk передали Миколаївській обласній станції переливання крові нове обладнання.
Завтра, 15 січня, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська станція переливання крові.
Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року заклади охорони здоров’я у Миколаєві отримали гуманітарну допомогу на суму 442 мільйона гривень.
До того ж управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) у співпраці з данською фармацевтичною компанією Novo Nordisk передали Миколаївській обласній станції переливання крові нове обладнання.