З деокупованих територій Херсонської області евакуювали ще 31 жителя, серед них четверо – діти.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
«З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 31 жителя, з них – 4 дитини. Поїздом виїхали 13 жителів, автотранспортом – 18», – зазначають в Херсонській ОВА.
Нагадаємо, що у Херсоні влада не застосовуватиме примусову евакуацію, поки не буде «дуже загострена ситуація».
Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня минулого року з Херсону евакуювали пацієнтів, які перебувають у невідкладних станах.
З деокупованих територій Херсонської області евакуювали ще 31 жителя, серед них четверо – діти.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
«З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 31 жителя, з них – 4 дитини. Поїздом виїхали 13 жителів, автотранспортом – 18», – зазначають в Херсонській ОВА.
Нагадаємо, що у Херсоні влада не застосовуватиме примусову евакуацію, поки не буде «дуже загострена ситуація».
Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня минулого року з Херсону евакуювали пацієнтів, які перебувають у невідкладних станах.