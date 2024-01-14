До Миколаєва прибув евакуаційний поїзд з Херсона, 6 червня 2023 року. Фото: «НикВести»

З деокупованих територій Херсонської області евакуювали ще 31 жителя, серед них четверо – діти.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 31 жителя, з них – 4 дитини. Поїздом виїхали 13 жителів, автотранспортом – 18», – зазначають в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, що у Херсоні влада не застосовуватиме примусову евакуацію, поки не буде «дуже загострена ситуація».

Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня минулого року з Херсону евакуювали пацієнтів, які перебувають у невідкладних станах.