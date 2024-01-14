Королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу, фото з відкритих джерел

Королева Маргрете IІ стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу. Її син Фредерік X став новим королем.

Про це повідомляє Reuters.

Величезні натовпи людей зібралися перед парламентом Данії, щоб побачити, як король Фредерік зійде на трон, фото з відкритих джерел

Підписання декларації про зречення престолу означає, що її 55-річний син автоматично став королем Фредеріком X. Про його новий титул оголосив премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен на балконі палацу Крістіансборг.

Окрім того, церемонії коронації не було, адже цього не передбачає конституція країни. Королева Маргрете (вона зберегла свій титул) вирушить до Амалієнборгу — палацу в Копенгагені, що є зимовою резиденцією данської королівської родини, а нові король і королева проведуть у Крістіансборзі захід для спеціально запрошених гостей.

Під вечір відбудеться почесний салют і зроблять 27 пострілів. Королівський прапор на палаці Крістіана IX знімуть і піднімуть на палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.

Раніше повідомлялося, що Королева Данії Маргрете ІІ заявила, що відрікається від трону після 52 років правління.

Нагадаємо, що у 2022 році королева Данії Маргрете II відзначила свій ювілей серією стриманих урочистостей на знак поваги до своєї троюрідної сестри.