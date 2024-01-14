Королева Маргрете IІ стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу. Її син Фредерік X став новим королем.
Про це повідомляє Reuters.
Підписання декларації про зречення престолу означає, що її 55-річний син автоматично став королем Фредеріком X. Про його новий титул оголосив премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен на балконі палацу Крістіансборг.
Окрім того, церемонії коронації не було, адже цього не передбачає конституція країни. Королева Маргрете (вона зберегла свій титул) вирушить до Амалієнборгу — палацу в Копенгагені, що є зимовою резиденцією данської королівської родини, а нові король і королева проведуть у Крістіансборзі захід для спеціально запрошених гостей.
Під вечір відбудеться почесний салют і зроблять 27 пострілів. Королівський прапор на палаці Крістіана IX знімуть і піднімуть на палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.
Раніше повідомлялося, що Королева Данії Маргрете ІІ заявила, що відрікається від трону після 52 років правління.
Нагадаємо, що у 2022 році королева Данії Маргрете II відзначила свій ювілей серією стриманих урочистостей на знак поваги до своєї троюрідної сестри.
Королева Маргрете IІ стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу. Її син Фредерік X став новим королем.
Про це повідомляє Reuters.
Підписання декларації про зречення престолу означає, що її 55-річний син автоматично став королем Фредеріком X. Про його новий титул оголосив премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен на балконі палацу Крістіансборг.
Окрім того, церемонії коронації не було, адже цього не передбачає конституція країни. Королева Маргрете (вона зберегла свій титул) вирушить до Амалієнборгу — палацу в Копенгагені, що є зимовою резиденцією данської королівської родини, а нові король і королева проведуть у Крістіансборзі захід для спеціально запрошених гостей.
Під вечір відбудеться почесний салют і зроблять 27 пострілів. Королівський прапор на палаці Крістіана IX знімуть і піднімуть на палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.
Раніше повідомлялося, що Королева Данії Маргрете ІІ заявила, що відрікається від трону після 52 років правління.
Нагадаємо, що у 2022 році королева Данії Маргрете II відзначила свій ювілей серією стриманих урочистостей на знак поваги до своєї троюрідної сестри.