У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що влада Бєлгорода встановила в центрі міста залізобетонну модульну споруду для захисту населення від обстрілів.
Два дні тому повідомлялося також, що в Бєлгороді почали зміцнювати зупинки мішками з піском і бетонними блоками.
«В укритті на універмазі «Бєлгород» поки що провели тільки світло. В'ячеслав Гладков (губернатор Бєлгородської області, — ред.) також обіцяв розмістити там довідкову інформацію щодо надання першої медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок атаки на російський Бєлгород 30 грудня загинули 24 людини, ще 108 було поранено.
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У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що влада Бєлгорода встановила в центрі міста залізобетонну модульну споруду для захисту населення від обстрілів.
Два дні тому повідомлялося також, що в Бєлгороді почали зміцнювати зупинки мішками з піском і бетонними блоками.
«В укритті на універмазі «Бєлгород» поки що провели тільки світло. В'ячеслав Гладков (губернатор Бєлгородської області, — ред.) також обіцяв розмістити там довідкову інформацію щодо надання першої медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок атаки на російський Бєлгород 30 грудня загинули 24 людини, ще 108 було поранено.