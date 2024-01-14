Укриття в центрі Бєлгорода, фото з відкритих джерел

У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.

Про це повідомляють росЗМІ.

У Білгороді почали зміцнювати зупинки мішками з піском та бетонними блоками, фото з відкритих джерел У Білгороді почали зміцнювати зупинки мішками з піском та бетонними блоками, фото з відкритих джерел У Білгороді почали зміцнювати зупинки мішками з піском та бетонними блоками, фото з відкритих джерел

Зазначається, що влада Бєлгорода встановила в центрі міста залізобетонну модульну споруду для захисту населення від обстрілів.

Два дні тому повідомлялося також, що в Бєлгороді почали зміцнювати зупинки мішками з піском і бетонними блоками.

«В укритті на універмазі «Бєлгород» поки що провели тільки світло. В'ячеслав Гладков (губернатор Бєлгородської області, — ред.) також обіцяв розмістити там довідкову інформацію щодо надання першої медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на російський Бєлгород 30 грудня загинули 24 людини, ще 108 було поранено.