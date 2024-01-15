Рятувальники обстежили 60 кілометрів тунелей катакомб. Фото: ДСНС

В Одеській області рятувальники всю ніч шукали у катакомбах чотирьох підлітків.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

На Одещині відшукали 4 підлітків, які заблукали в катакомбах. Фото: ДСНС

Зазначається, що увечері 14 січня до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське Одеського району зникло 4 дітей: дівчинки 16, 15 і 12 років, а також 13-річний хлопець.

Зі слів однієї із мам, її дитина повідомила, що вони з друзями планують спуститись у катакомби. Батьки зв’язатися з дітьми не могли.

До пошуків залучили рятувальників, поліцію, громадську організацію «Пошук» та представників Товариства Червоного Хреста України.

Протягом ночі обстежили 60 кілометрів тунелей катакомб, дітей знайшли вранці. З ними та рідними працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, навесні в селі Любомирівка на Вознесенщині всю ніч шукали двох школярів, які катались на велосипедах та заблукали.