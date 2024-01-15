В Одеській області рятувальники всю ніч шукали у катакомбах чотирьох підлітків.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що увечері 14 січня до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське Одеського району зникло 4 дітей: дівчинки 16, 15 і 12 років, а також 13-річний хлопець.
Зі слів однієї із мам, її дитина повідомила, що вони з друзями планують спуститись у катакомби. Батьки зв’язатися з дітьми не могли.
До пошуків залучили рятувальників, поліцію, громадську організацію «Пошук» та представників Товариства Червоного Хреста України.
Протягом ночі обстежили 60 кілометрів тунелей катакомб, дітей знайшли вранці. З ними та рідними працювали психологи ДСНС.
Нагадаємо, навесні в селі Любомирівка на Вознесенщині всю ніч шукали двох школярів, які катались на велосипедах та заблукали.
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В Одеській області рятувальники всю ніч шукали у катакомбах чотирьох підлітків.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що увечері 14 січня до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Нерубайське Одеського району зникло 4 дітей: дівчинки 16, 15 і 12 років, а також 13-річний хлопець.
Зі слів однієї із мам, її дитина повідомила, що вони з друзями планують спуститись у катакомби. Батьки зв’язатися з дітьми не могли.
До пошуків залучили рятувальників, поліцію, громадську організацію «Пошук» та представників Товариства Червоного Хреста України.
Протягом ночі обстежили 60 кілометрів тунелей катакомб, дітей знайшли вранці. З ними та рідними працювали психологи ДСНС.
Нагадаємо, навесні в селі Любомирівка на Вознесенщині всю ніч шукали двох школярів, які катались на велосипедах та заблукали.