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Викрито авторку фейкових дописів. Фото: СБУ

У Миколаєві викрили жительку міста, яка підозрюється у написанні фейкових дописів у соцмережах на замовлення Росії.

Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що жінка готувала матеріали, погоджувала їх із «кураторами» та публікувала у спеціально створених Telegram-каналах, аудиторія яких була понад 50 тисяч читачів.

«Загальна аудиторія таких інтернет-ресурсів становила понад 50 тисяч користувачів, які майже щодня отримували нову «порцію» фейків від ворожої пропагандистки. У такий спосіб агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у прифронтовому регіоні України», — додали в СБУ.

Викрито авторку фейкових дописів. Фото: СБУ Викрито авторку фейкових дописів. Фото: СБУ

Також зазначається, що 42-річна миколаївська фрілансерка до початку повномасштабного вторгнення РФ готувала «замовні» дописи для проросійських політсил.

«Для виконання завдань російського ГРУ фігурантка отримувала від окупантів перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» у контексті вихваляння рашистів та дискредитації українських захисників. Для маскування злочинних дій вона періодично змінювала нік-нейм та зображення у профілі, а також використовувала проксі-сервер для анонімізації. За кожну публікацію зловмисниця отримувала з Росії грошову «винагороду», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за частинами 1, 2 статті 110 Кримінального кодексу України.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру жителю Южноукраїнська, який з початку повномасштабного вторгнення РФ поширював антиукраїнські матеріали в соцмережі.

Нагадаємо, що у Києві Служба безпеки України затримала експосадовця Мінвугілля, за підозрою у державній зраді. Чоловік пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.