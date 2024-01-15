Завтра, 16 січня, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська станція переливання крові.
Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року заклади охорони здоров’я у Миколаєві отримали гуманітарну допомогу на суму 442 мільйона гривень.
До того ж управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) у співпраці з данською фармацевтичною компанією Novo Nordisk передали Миколаївській обласній станції переливання крові нове обладнання.
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Завтра, 16 січня, Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська станція переливання крові.
Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року заклади охорони здоров’я у Миколаєві отримали гуманітарну допомогу на суму 442 мільйона гривень.
До того ж управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) у співпраці з данською фармацевтичною компанією Novo Nordisk передали Миколаївській обласній станції переливання крові нове обладнання.