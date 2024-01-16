У Фінляндії розслідують постачання дронів до РФ, фото з відкритих джерел

У Фінляндії розслідують справу про незаконне постачання в Росію техніки, які порушують санкції, на суму понад 3 мільйони євро. Зокрема, й понад 3500 дронів, вартістю понад 2 мільйони євро.

Про це повідомляє фінська митниця.

Зазначається, що дві компанії з Фінляндії оформляли документи для експорту в Казахстан дронів та електроніки, яка могла бути використані для військових цілей. Проте ці товари фактично постачалися до Росії. Загалом компанії підозрюють у більш ніж тридцяти випадках експорту або спроб експорту товарів, що перебувають під санкціями, зокрема мікроконтролерів та напівпровідникових компонентів

«Попереднє розслідування дало підстави вважати, що ця діяльність керується з Росії. Була створена велика мережа міжнародних компаній, через яку діяльність фінансувалася, зокрема, з Росії», — повідомив директор департаменту митного нагляду Ханну Сінкконен.

За словами фінських митників, у цій справі є ще один випадок, пов’язаний із постачанням техніки, призначеної для протидії дронам. Згідно з документами, ця техніка мала транзитом їхати до Казахстану через Росію, але фактично потрапила саме в Росію.

Загалом у скоєнні злочину підозрюють шість фігурантів, один з яких перебуває під вартою з вересня.

«Ми співпрацювали з органами влади Нідерландів, Великої Британії та США, а також з правоохоронним органом ЄС Європолом під час попереднього розслідування. На національному рівні ми співпрацювали, зокрема, з Поліцією безпеки Фінляндії», — наголошує Ханну Сінкконен.

Раніше повідомлялося, що влада Латвії вислала з країни голову «Латвійсько-російської асоціації співробітництва», військового пенсіонера Бориса Каткова, який є громадянином РФ.