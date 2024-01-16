У Миколаєві в ДТП одна людина загинула, постраждала дитина. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У вівторок, 16 січня, на трасі Р-16 «Ульянівка-Миколаїв» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля MAN із причепом та напіввантажівкою «Рено».

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

На місце направлено відділення 23 державної пожежно-рятувальної частини.

Після прибуття встановлено, що внаслідок зіткнення транспортних засобів загинув водій «Рено», його тіло затиснуло понівеченими конструктивними елементами транспортного засобу.

За допомогою спецобладнання рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, особа якого встановлюється. Також, за попередньою інформацією, у напіввантажівці перебував пасажир — підліток 2011 року народження, якого до прибуття рятувальників каретою швидкої допомоги доправили до лікарняного закладу.

Причини та обставини пригоди встановлюються співробітниками поліції.

Нагадаємо, 8 грудня, приблизно о 16:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв», неподалік села Великоолександрівка Казанківської громади Баштанського району, автомобіль ВАЗ злетів у кювет.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві внаслідок аварії у вівторок, 19 грудня, травмувалась малолітня дитина.