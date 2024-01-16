Удар РФ по Дніпру 29 грудня 2023 року

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що в грудні 2023 року щонайменше 592 цивільні людини загинули або зазнали поранень внаслідок російських обстрілів.

У звіті Моніторингової місії ООН зазначається, що це на 26,5% більше порівняно з попереднім місяцем.

«Кількість повідомлень про жертви серед цивільного населення, деякі з яких все ще очікують на перевірку, свідчить про те, що зростання було навіть вищим. Збільшення кількості жертв серед цивільного населення у грудні порушує тенденцію до зменшення кількості жертв серед цивільного населення у 2023 році», — наголошується у звіті.

Моніторингова місія ООН зауважує, що збільшення відбулося переважно через російські масовані ракетні обстріли 29 і 30 грудня. За її даними, ракетні атаки спричинили 34% жертв серед цивільного населення в грудні порівняно з 16% у листопаді.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України, станом на 10 січня 2024 року, загинули 10 233 цивільних, ще 19 289 отримали поранення. У російському полоні загинули понад 100 цивільних українців, з них одна дитина.