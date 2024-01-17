Рятувальники Миколаївщини тричі за добу витягували автівки, які через негоду не змогли проїхати по дорогах області.
Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області.
Всі автомобілі не змогли проїхати по ґрунтових дорогах. 16 січня у Южноукраїнську біля Ташлицького водосховища застряг мікроавтобус, в якому було четверо людей, з них одна п'ятирічна дитина.
Крім того, поблизу села Козирка Радсадівської громади Миколаївського району застрягла «швидка», яка поверталася з виклику. Також у Миколаєві застряг вантажний автомобіль.
Рятувальники за допомогою спецтранспорту відбуксирували всі автомобілі на ділянки доріг, звідки ті змогли самостійно їхати.
Нагадаємо, що миколаївські рятувальники протягом 11 січня тричі залучались для надання допомоги з вилучення автомобілів.
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Рятувальники Миколаївщини тричі за добу витягували автівки, які через негоду не змогли проїхати по дорогах області.
Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області.
Всі автомобілі не змогли проїхати по ґрунтових дорогах. 16 січня у Южноукраїнську біля Ташлицького водосховища застряг мікроавтобус, в якому було четверо людей, з них одна п'ятирічна дитина.
Крім того, поблизу села Козирка Радсадівської громади Миколаївського району застрягла «швидка», яка поверталася з виклику. Також у Миколаєві застряг вантажний автомобіль.
Рятувальники за допомогою спецтранспорту відбуксирували всі автомобілі на ділянки доріг, звідки ті змогли самостійно їхати.
Нагадаємо, що миколаївські рятувальники протягом 11 січня тричі залучались для надання допомоги з вилучення автомобілів.