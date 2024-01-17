Рятувальники допомагають витягнути «швидку». Фото: ДСНС

Рятувальники Миколаївщини тричі за добу витягували автівки, які через негоду не змогли проїхати по дорогах області.

Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області.

Всі автомобілі не змогли проїхати по ґрунтових дорогах. 16 січня у Южноукраїнську біля Ташлицького водосховища застряг мікроавтобус, в якому було четверо людей, з них одна п'ятирічна дитина.

Крім того, поблизу села Козирка Радсадівської громади Миколаївського району застрягла «швидка», яка поверталася з виклику. Також у Миколаєві застряг вантажний автомобіль.

Рятувальники за допомогою спецтранспорту відбуксирували всі автомобілі на ділянки доріг, звідки ті змогли самостійно їхати.

Рятувальники допомагають витягнути «швидку». Фото: ДСНС

Рятувальники допомагають витягнути «швидку». Фото: ДСНС

Нагадаємо, що миколаївські рятувальники протягом 11 січня тричі залучались для надання допомоги з вилучення автомобілів.