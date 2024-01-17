Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків.

«Останнім часом ворог майже щодня та щоночі атакує прифронтову теплоелектростанцію. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено», — йдеться у повідомленні.