Армія РФ вчергове обстріляла прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК. Через обстріл пошкоджено обладнання підприємства.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Зазначається, що енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків.
«Останнім часом ворог майже щодня та щоночі атакує прифронтову теплоелектростанцію. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що вночі російська армія атакувала теплоелектростанцію у прифронтовій області.
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Армія РФ вчергове обстріляла прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК. Через обстріл пошкоджено обладнання підприємства.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Зазначається, що енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків.
«Останнім часом ворог майже щодня та щоночі атакує прифронтову теплоелектростанцію. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що вночі російська армія атакувала теплоелектростанцію у прифронтовій області.