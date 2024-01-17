Фігурант, який шпигував на користь Росії. Фото: Офіс генерального прокурора

На Одещині суд виніс вирок співробітнику судноремонтного заводу, який «зливав» Росії дані про енергооб’єкти та морський порт Ізмаїла.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними прокурорів, засуджений наприкінці 2022 року передавав російським спецслужбам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони в місті Ізмаїл.

Насамперед ворога цікавили координати електропідстанцій і місця базування українських блокпостів поблизу, їх фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість особового складу.

Також, перебуваючи на робочому місці, поплічник агресора збирав інформацію щодо діяльності судноремонтного заводу.

Окрім того, одним з його завдань було спостереження за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, що переміщуються ними.

При цьому чоловік усвідомлював, що ця інформація може бути використана державою-агресором для обстрілів.

Правоохоронці затримали його у січні 2023 року. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

На вирок суду він очікував під вартою.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала 36-річного жителя, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, який «полював» за цим стратегічним об’єктом у 2023 році.