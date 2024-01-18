У Запоріжжі виявили банду, яка займалася викраденням людей та вимаганням грошей під загрозою насильства.

Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

У Запоріжжі знешкодили банду рекетирів, яка викрадала людей. Фото: СБУ

Зазначається, що угруповання створювало штучні конфлікти після чого вимагало від потерпілих гроші за «мирне» врегулювання спору. У багатьох випадках одноразовий «платіж» переростав у щомісячні виплати.

За словами правоохоронців, у разі відмови платити, правопорушники викрадали людей та відвозили їх до покинутої будівлі. Там вони жорстоко били людей та погрожували їм «повільною смертю».

Поліція затримали «на гарячому» лідера банди і двох його учасників, коли ті «вибивали» вигаданий борг у чоловіка. Вони напали на потерпілого 12 січня, його силою вивезли в занедбаний будинок на території парку «Дубовий Гай». Упродовж певного часу фігуранти били чоловіка та вимагали 30 тисяч гривень.

За даними слідства, банду організував запорізький кримінальний авторитет, який понад 20 років провів у тюрмі за особливо тяжкі злочини, у тому числі розбій та викрадення людей. До складу угруповання він залучив більше десяти людей, більшість з яких вже неодноразово відбувала покарання за нанесення тілесних ушкоджень та вимагання.

СБУ зазначає, що розбійними нападами на громадян, фігуранти намагалися поширити свій вплив на території міста та інші райони області.

Під час обшуків у помешканнях учасників банди правоохоронці вилучили зброю, наркотики та гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі організатору банди та двом його спільникам повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 4 статті 189 — вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану;

частина 2 статті 146 — незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

частина 4 статті 187 — розбій.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми. Наразі розвʼязується питання щодо додаткової кваліфікації дій начальника банди за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Тривають невідкладні слідчі та оперативні дії, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників угруповання.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили групу підлітків, яка причетна до серії анонімних псевдомінувань в Україні. Координаторами діяльності групи виявилися представники російської спецслужби.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила та знешкодила групу злочинців, які тероризували мешканців одного з районів Дніпра. Злочинці вимагали гроші у підприємців та погрожували розправою. Одного з містян група викрала та знущалася з нього.