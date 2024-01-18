Фото з місця катастрофи/Магнолія ТВ.

Матеріали розслідування авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС України 18 січня 2023 року у Броварах складають 163 томи. Наразі триває ознайомлення з матеріалами справи потерпілими, підозрюваними та їхніми представниками.

Про це повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян, передає пресслужба відомства.

— Саме досудове розслідування містить 163 томи. Кожен том — це десь 250 сторінок. Для ознайомлення з усіма матеріалами потрібен час. Але у 2024 році обвинувальний акт потрапить до суду, я думаю, що десь весною ми з вами про це поговоримо, — сказала Тетяна Сапьян.

Вона нагадала, що ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах наприкінці 2023 року.

Про підозру було повідомлено п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів.

Тетяна Сапьян зауважила, що під час розслідування трагедії було проведено десятки експертиз, допитані всі свідки, проведені слідчі експерименти.

— Похвилинно відновлено день аварії. До роботи також долучалися іноземні експерти й представники французької компанії-виробника гелікоптера, — уточнила радниця ДБР.

Державне бюро розслідувань висловлює щире співчуття сім’ям загиблих у трагедії.

— Сподіваємося, що з цієї трагедії, де загинули люди, працівники та керівництво Міністерства внутрішніх справ, будуть зроблені висновки, — додала Тетяна Сапьян.

Трагедія у Броварах

Нагадаємо, що 18 січня 2023 року на території дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил. У результаті аварії загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники. За інформацією ОП, вони летіли в одну з «гарячих» точок у відрядження.

Після трагедії ідентифікували 14 загиблих.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

27 листопада Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування авіакатастрофи.