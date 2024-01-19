Четверо чоловіків намагались на човні потрапити до Угорщини. Фото: Скриншот з відео

Українські прикордонники затримали групу втікачів до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що четверо порушників планували вночі потрапити до Угорщини на гумовому човні, але їхню спробу зупинили прикордонники.

Військовослужбовці ДПСУ були змушені здійснити кілька попереджувальних пострілів, щоб зупинити правопорушників, які спробували втекти.

«За свій «вояж» без жодних гарантій троє затриманих заплатили по $5500, четвертий — $9100», — повідомили прикордонники.

Охоронці кордону склали адмінпротоколи на правопорушників, встановлюються причетні до організації незаконної подорожі.

Нагадаємо, на Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.

Раніше, українські прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією.