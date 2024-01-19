Заступник начальника Регіонального відділення по Одеській та Миколаївській областях Олег Сокол

Впродовж 2023 року Фонд державного майна України у Миколаївській області отримав 18 мільйонів 195 тисяч гривень від оренди державного майна.

Про це у п'ятницю, 19 січня, під час брифінгу повідомив заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України Олег Сокол, пишуть «НикВести».

За словами Олега Сокола, через повномасштабне вторгнення, Фонд державного майна спростив процедуру оренди державної та комунальної землі для підтримки бізнесу. Так, орендарі Миколаївської області були звільнені від орендної плати до 30 вересня 2022 року, а з 1 жовтня 2022 року на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його закінчення орендарям в Миколаївській області орендна плата нараховується у розмірі 50%.

— Регіональне відділення 50 договорів оренди об’єктів державної власності, 16 з яких – за результатами аукціонів, – сказав Олег Сокол.

Наразі на Миколаївщині знаходиться 409 договорів оренди державного майна, по 357 договорах оренди державного майна Регіональне відділення виступає орендодавцем, з них 220 договорів — комерційні, 137 — бюджетні.

За його даними, найбільші надходження від орендної плати надходять від державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт». Однак, з 24 лютого 2024 року і до моменту повного відновлення торговельного судноплавства, балансоутримувачі звільняються від орендної плати.

Нагадаємо, протягом 2023 року на Миколаївщині приватизували 8 обʼєктів державної власності: надходження до бюджету перевищили довоєнний показник у 3 рази, вони склали 14 мільйонів 122 тисячі гривень.

Так, найбільшим обʼєктом, який забезпечив надходження до бюджету вважається база відпочинку «Перлина» у селищі Рибаківка. Її вдалося приватизувати за 6 мільйонів 260 тисяч гривень, що в 3,2 рази більше ніж її стартова ціна на аукціоні.

Разом з тим стало відомо, що Управління регіонального відділення Фонду держмайна України планує виставити на аукціон будівлю «Будинку культури портовиків» у Миколаєві. Однак це відбудеться за умови, що Миколаїв виключать з переліку територій, які наближені дно зони бойових дій.

Крім того, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич цього року планує запропонувати депутатам міськради питання щодо приватизації об’єктів комунального майна, як додаткове джерело наповнення бюджету Миколаєва, який цього року втратить фактично 2,7 мільярди гривень «військового ПДФО», який вилучили до держбюджету.

Раніше повідомлялося, що уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області.