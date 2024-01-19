Корпус інфекційної лікарні в Одесі, Фото Одеська міськрада

В Одесі впала частина стіни корпусу інфекційної лікарні. Ця будівля є пам’яткою архітектури національного значення.

Вона вже пʼять років не експлуатується та перебуває в аварійному стані, повідомили в Одеській міській раді.

«Сьогодні відбулося обрушення частини стіни циркульного корпусу Одеської інфекційної лікарні. Будівля є пам’яткою архітектури національного значення, знаходиться у вкрай незадовільному, аварійному стані, як мінімум пʼять років не експлуатується», — йдеться в повідомленні.

Перший заступник мера Одеси Олександр Філатов розповів, що будівлю обстежать науковці Одеської державної академії будівництва та архітектури і фахівці профільних служб мерії.

Вони порадять, що робити з будівлею далі. Через статус пам’ятки архітектури будь-які роботи доведеться погоджувати з відповідними державними органами, додали в мерії.

Нагадаємо, що в Одесі, 9 вересня, пройшов мітинг проти використання коштів бюджету міста на ремонт будівлі суду та театру. Люди вимагали ці кошти направити на ЗСУ.

Також, ще понад 8 мільйонів гривень має намір витратити мерія Одеси на ремонтно-реставраційні роботи в будинку Руссова на Садовій вулиці, приведення якого до ладу вже обійшлося міському бюджету в 150 мільйонів.