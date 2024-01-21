У Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

19 січня під час рейду на річці Південний Буг біля одного з сіл Ольшанської громади Миколаївського району поліцейські спільно з рибоохоронним патрулем викрили чоловіків, які на човні незаконно ловили рибу та раків.

У рибалок вилучили браконьєрські риболовні пастки та улов. Всього нарахували 95 сріблястих карасів та 139 річкових раків. Рибу та раків правоохоронці здали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству. За підрахунками інспекторів, сума завданих збитків рибному господарству становить 613 тисяч 343 гривні.

Фото: ГУНП в Миколаївській області Фото: ГУНП в Миколаївській області Фото: ГУНП в Миколаївській області

Відносно браконьєрів інспектори державного агенства меліорації та рибного господарства склали адміністративні протоколи, а поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

В поліції нагадують, що з 1 грудня 2023 року по 30 червня 2024 року діє заборона на вилов річкових раків у рибогосподарських водних об’єктах Миколаївської області. За вилов річкових раків під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Раніше на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.