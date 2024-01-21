У неділю 21 січня в центрі Запоріжжя невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
«Сьогодні вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району сталася стрілянина. Про подію до чергової частини відділу поліції № 2 повідомила жінка, яка стала тому свідком», — йдеться в повідомленні поліції.
За її словами, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і наразі ще перебуває неподалік.
У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе.
Медики намагалися реанімувати постраждалу, однак вона померла в кареті швидкої. Наразі на місці працюють поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні поліцейські та криміналісти.
Детальні обставини події та особи загиблих встановлюються.
Нагадаємо, влітку в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після – вчинив самогубство. З'ясувалося, що між чоловіком та його колишньою через ревнощі виникла сварка, в ході якої він застрелив жінку, її матір та її нового чоловіка.
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У неділю 21 січня в центрі Запоріжжя невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
«Сьогодні вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району сталася стрілянина. Про подію до чергової частини відділу поліції № 2 повідомила жінка, яка стала тому свідком», — йдеться в повідомленні поліції.
За її словами, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і наразі ще перебуває неподалік.
У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе.
Медики намагалися реанімувати постраждалу, однак вона померла в кареті швидкої. Наразі на місці працюють поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні поліцейські та криміналісти.
Детальні обставини події та особи загиблих встановлюються.
Нагадаємо, влітку в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після – вчинив самогубство. З'ясувалося, що між чоловіком та його колишньою через ревнощі виникла сварка, в ході якої він застрелив жінку, її матір та її нового чоловіка.