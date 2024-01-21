Місце події/Фото: поліція Запорізької області

У неділю 21 січня в центрі Запоріжжя невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

«Сьогодні вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району сталася стрілянина. Про подію до чергової частини відділу поліції № 2 повідомила жінка, яка стала тому свідком», — йдеться в повідомленні поліції.

За її словами, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і наразі ще перебуває неподалік.

Місце події/Фото: поліція Запорізької області

У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе.

Медики намагалися реанімувати постраждалу, однак вона померла в кареті швидкої. Наразі на місці працюють поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні поліцейські та криміналісти.

Детальні обставини події та особи загиблих встановлюються.

Нагадаємо, влітку в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після – вчинив самогубство. З'ясувалося, що між чоловіком та його колишньою через ревнощі виникла сварка, в ході якої він застрелив жінку, її матір та її нового чоловіка.